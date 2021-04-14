Все имущество россиянин купил по ценам в несколько раз ниже кадастровой стоимости.

Близкий друг министра обороны России Олег Белавенцев, которого СМИ считают куратором захвата Россией Крыма в 2014 году, скупил недвижимость на полуострове на около миллиарда рублей.

Об этом говорится в расследовании проекта База.

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Белавенцев, члены его семьи и связанные с ними компании владеют 4 домами, 9 апартаментами, 7 квартирами, коттеджем в элитном районе, двумя памятниками архитектуры, пансионатом, мастерской и многими составами.

Во владение Белавенцева перешла, в частности, недвижимость "человека семьи Януковича" Елены Казимировой – имение и памятник архитектуры в Балаклаве.

Все имущество россиянин купил по ценам в несколько раз ниже кадастровой стоимости, отмечают журналисты. Сам Белавенцев, хоть и занимает должность почетного консула Никарагуа в Крыму, остается одним из самых влиятельных политиков и является другом подконтрольного Кремлю "главы" полуострова Сергея Аксенова.

Оккупация Крыма: справка УНИАН

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Яна Ставская