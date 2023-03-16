Эти крики, в воображении пропагандистов, якобы заставляют "наемников" сдаваться в плен.

Оккупанты прибегли на фронте к старому методу терроризовать противника громкими звуками.

Но кремлевская пропаганда сделала из этого чуть ли не "аналоговнетное" супеоружие, ведь к такому, само собой, могли додуматься только смышленые россияне. "Вместо беспокоящего огня – беспокоящие звуки", - пафосно начал пропагандист сюжет.

В ролике НТВ так называемая группа "психов" (подразделения психологической борьбы) деловито рассказывает о будничных днях на фронте. Военные РФ хвастаются, как не дают ВСУ заснуть.

Видео дня

Оккупанты включают женские стоны на дальность 4 км. "Противнику не даем отдыхать, постоянно оказывается психологическое воздействие различными звуками – от детсткого плача до стонов женщин", - говорит пропагандист.

Более того, стоны якобы записаны на английском и польськом, так как РФ, по Путину, воюет против "иностранных наемников". Эти крики, в воображении пропагандистов, якобы заставляют "наемников" сдаваться в плен.

Война в Украине – неудачи рашистов на фронте

Накануне украинские военные показали, чем закончился штурм российских пехотинцев с палками вместо оружия.

Также ВСУ поделились сочными кадрами ближнего танкового боя с расстояния 20 метров к противнику, в результате позиции оккупантов были уничтожены.

Ювелирно бойцы сбили и российский Су-24 под Бахмутом.

Кроме того, в Украине "крякнули" боевого бурятского ламу, мобилизованного в сентябре 2022 года.

Всего Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла в боях с Украиной уже 162 560 своих солдат.

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