За сутки на украинской земле ликвидировали еще 11 боевых бронированных машин противника, отметили в Генштабе ВСУ.

Потери РФ в Украине за сутки возросли на 1040 захватчиков и теперь составляют более 162 тысячи человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По его данным, также за сутки было ликвидировано 12 танков противника и 11 вражеских боевых бронированных машин.

Общие потери противника с начала широкомасштабного вторжения таковы: танков - 3504 единицы, боевых бронированных машин - 6810, артиллерийских систем - 2539 (+11), РСЗО - 503 (+1), средств ПВО - 265 (+3), самолетов - 305 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня - 2145 (+13), автомобильной техники и автоцистерн - 5394 (+17).

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В настоящее время уничтожено также 289 вертолетов противника, 18 кораблей/катеров и 257 единиц специальной техники.

Ситуация на фронтах в Украине - сейчас это стоит знать

Самые активные боевые действия продолжаются на востоке Украины, но там враг уже уменьшил количество атак на позиции защитников Украины. Утром 16 марта Генштаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском и Марьинском направлениях было отражено более 75 атак со стороны противника.

Стоит отметить, что, по данным Генштаба, 14 марта на этих направлениях россияне атаковали украинских воинов более 90 раз и потерпели поражения.

Противник несет огромные потери в Украине. Потери россиян в Украине 15 марта составляли 161520 оккупантов.

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