На востоке участились случаи, когда российское руководство фактически отправляет оккупантов в так называемые "мясные" штурмы.

Российские пехотинцы шли штурмовать украинские позиции с палками. Общественный деятель Сергей Стерненко опубликовал в соцсетях соответствующий кадр, сделанный с помощью дрона ВСУ.

На фото - уже мертвые оккупанты. В руках захватчики держали не автоматы, а палки.

На Бахмутском направлении участились случаи, когда российское руководство фактически отправляет оккупантов на "убой". Такую пехоту гонят по открытой местности без поддержки тяжелой техники. Потому поля усыпаны трупами русских солдат.

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По словам обозревателя Александра Коваленко, "мясные штурмы" преимущественно призваны ценой собственных потерь запутать противника-ВСУ - в якобы новом наступлении на конкретном участке. На самом же деле, РФ таким образом просто уничтожает свое войско. "В Запорожской области пытались осуществлять вот такие штурмовые действия в направлении Орехова. Это была имитация, когда использовалась исключительно пехотная составляющая, с минимальным использованием техники, ББМ. При этом почти все они были уничтожены. Это и была имитация - отвлечение внимания", - рассказывал Коваленко.

Бои за Бахмут - потери РФ в Украине

Бахмут продолжает быть эпицентром боевых действий. Украинские защитники отражают атаки врага, несмотря на растущее давление со стороны россиян.

По подсчету аналитиков, в боях на этом направлении Россия уже потеряла убитыми и ранеными до 50 тысяч своих военных. Этой группировки хватило бы, чтобы прибегнуть к еще одному походу на Киев, заметил эксперт Иван Киричевский.

Больше всего потерь несут" вагнеровцы", поддержка которых со стороны российского командования из-за интенсивности боев и собственных потерь кадровых войск сокращается.

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