22 сентября 2022 года Цыбиков был мобилизован.

На войне в Украине ликвидирован оккупант - бывший будистский лама, командир отделения мотострелкового батальона в/ч 06705 Хышикто Цыбиков.

Как сообщают региональные паблики, Цыбиков погиб в боях на Угледарском направлении после тяжелого ранения.

Цыбиков ранее служил в филиале Эгитуйского дацана (буддистского монастыря-университета) в Улан-Удэ.

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Два года Цыбиков работал над скульптурой Будды и занимался организацией конных скачек для мальчиков - он увлекался одомашниванием диких лошадей, а после служения в дацане занимал место сторожа в школе.

22 сентября 2022 года Цыбиков был мобилизован. Сообщается, что во время вручения повестки Хышикто дома не было. Но, узнав о повестке, он навестил матерь и поехал в Хоринск.

"Успел на последний автобус с мобилизованными. Он надеялся встретить племянника, который выполняет воинский долг и был рядом с ним в 20-ти километрах", - говорится в сообщении.

Потери РФ в Украине – бои за Угледар

Штурм россиян на Угледарском направлении в феврале этого года ознаменовал серию неудач оккупантов во время анонсированного "большого" наступления.

По подсчетам самих бойцов ВСУ, в боях была ликвидирована целая 155-я бригада морпехов, которую, впрочем, за время полномасштабного вторжения разбивают уже не впервые.

В итоге российскому командованию пришлось отказаться от указанного направления и сосредоточиться на других, где враг несет не меньшие потери.

Российская армия сейчас "застряла" на Бахмутском направлении. Это, по мнению кремлевских пропагандистов, может позволить украинским силам начать контрнаступление без особого отпора со стороны РФ.

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