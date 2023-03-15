С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 161 520 российских оккупантов.

Танк 2-го механизированного батальона к-2 54 ОМБр вплотную разнес позиции российских оккупантов под Лисичанском.

На опубликованном бригадой видео видно, как украинские танкисты, воспользовавшись густым туманом, незаметно подъехали к позициям захватчиков. С расстояния 20 метров цель была поражена.

"В зоне ответственности батальона враг накапливал наступательный потенциал, планируя дальнейшую атаку. Решено было действовать на опережение. Был сильный туман. Поэтому пехота противника не могла видеть, как к ее позициям вплотную приблизился наш танк Т-72. А когда увидела и услышала, то уже не могла ничего поделать, кроме как умереть", - пишут бойцы.

Видео дня

Ранее к-2 54 ОМБр показала, как российские пехотинцы штурмовали украинские позиции с палками вместо оружия.

Потери России в Украине - последние новости

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 161 520 российских оккупантов; "откобзонено" еще 980 захватчиков в течение 14 марта.

Также уничтожено уже более 3 тысяч российских танков, 2528 артсистем и 502 РСЗО. Украинскими защитниками поражены 262 единицы рашистской ПВО, в боях разбито 6799 бронированных машин РФ и 257 спецтехники.

За сутки украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов, три удара по местам развертывания зенитно-ракетных комплексов противника и три удара - по другим важным объектам врага.

В Херсонской области украинские военные уничтожили вражеские артиллерийские установки, три беспилотника и бронированную технику.

Война в Украине - что происходит на фронте

Продолжаются жестокие бои за Бахмут. Вместе с тем Россия ведет наступления еще на четырех направлениях - Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском. Всего, отражено более 90 атак захватчиков.

В феврале России ценой больших потерь удалось захватить только 0,04% новой территории.

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