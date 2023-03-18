За минувшие сутки враг 21 раз попытался атаковать позиции ВСУ в районе Авдеевки и Марьинки.

Вражеские войска в районе Авдеевки и Марьинки усилили подразделением спецназа 98-й десантно-штурмовой бригады.

"За прошедшие сутки враг 21 раз попытался атаковать позиции (украинских войск) в районе Авдеевки и Марьинки. Но вообще без успеха. Ни на одном из боевых рубежей они не добились никакого успеха. Ночью враг вообще прекратил атаковать. Наверное, это связано с численными потерями. Враг за вчерашний день потерял около двух рот личного состава убитыми и ранеными", - сообщил в эфире информационного телемарафона спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, вблизи Авдеевки и Марьинки к вражескому подразделению 155-й бригады морской пехоты присоединилось подразделение спецназа 98-й десантно-штурмовой бригады.

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"Это, так сказать, усиление, но морально-психологическое состояние данного подразделения совершенно равняется нулю. Что сможет сделать это спецподразделение, пока неизвестно", - добавил Дмитрашковский.

Он также подчеркнул, что за две недели атак на этом направлении оккупанты понесли большие потери в живой силе и технике. Соответственно на данный момент им нужно время для восстановления и техники, и боеприпасов. Подразделение 98-й бригады является одним из последних боеспособных резервов на данном направлении, добавил Дмитрашковский.

"Зато известно, что враг на Угледарском направлении несколько снизил свою активность. Наблюдается накопление сил и средств. Но по замыслу российских военных пенсионеров, которые находятся в Кремле, необходимо взять Авдеевку в кольцо. Сам город им не нужен. Им нужно локализовать все силы обороны, которые находятся в этом месте. Пока все эти попытки тщетны. Учитывая все, видно, что враг уже достаточно истощен, и еще раз подчеркиваю - морально-психологическое состояние равняется нулю", - подчеркнул Дмитрашковский.

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За минувшие сутки, 17 марта, защитники Украины отбили более 100 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

При этом на Купянском и Лиманском направлениях противник в течение предыдущих суток противник безуспешно пытался прорвать оборону обстрелял районы 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения.

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