У президента РФ почти нет шансов попасть в Гаагу, полагает бывший российский депутат.

Президента Российской Федерации Владимира Путина свои убьют раньше, чем он попадет в Гаагу на трибунал из-за широкомасштабной агрессии против Украины.

Наиболее вероятно, что "приговор" Путину исполнит лидер Чечни Рамзан Кадыров, рассказал бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев в интервью главреду "Гордона" Алесе Бацман.

"…шансов для него попасть в Гаагу - один из ста. Я не думаю, что он туда попадет…", - заявил собеседник.

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Экс-депутат спрогнозировал, что главу РФ "свои убьют раньше".

"…С одной стороны, тем людям, которые находятся вокруг него, надо будет доказать свою лояльность новой власти. И именно поэтому я делал прогноз, что очень немаловероятно, что нажмет курок Рамзан Ахматович. Это, на мой взгляд, самый вероятный человек, который может привести приговор Путину в исполнение", - сказал Пономарев.

Напомним, россиянам, причастным к широкомасштабной агрессии РФ против Украины, которая началась 24 февраля, грозит трибунал в Гааге.

Война Путина с Украиной - что стоит знать

Публицист и политолог Андрей Пионтковский говорил, что после того, как российские оккупанты отступили с правобережья Херсонской области, и Херсон снова оказался под контролем Киева, в бункере Владимира Путина не осталось человека, который бы верил в возможность победы России над Украиной.

Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей утверждал, что президент РФ лишился репутации везучего "пацана".

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов полагает, что Путину стоит опасаться Рамзана Кадырова.

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