Соответствующее решение приняли на заседании Собора.

Украинская православная церковь заявила о полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви. Соответствующее решение принял Собор.

Об этом сообщил на странице УПЦ в Facebook.

"Собор осуждает войну как нарушение Божией заповеди "Не убий!" и выражает соболезнования всем, кто пострадал в войне". - говорится в сообщении.

При этом, представители УПЦ попросили российскую власть не прекращать переговорный процесс и продолжить поиск сильного и умного слова, чтобы остановить войну в Украине.

"Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны в Украине. Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствуют о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви", - указали в Церкви.

Кроме того, представители УПЦ утвердили постановление Соборов епископов Украинской Православной Церкви и решения Священных Синодов Украинской Православной Церкви, заседания которых состоялись после последнего Собора Украинской Православной Церкви (8 июля 2011 года). Собор одобряет деятельность Управления делами и Синодальных учреждений Украинской Православной Церкви.

Также обсуждались вопросы о возобновлении мирроварения в Украинской Православной Церкви.

Как ранее сообщал УНИАН, священники Украинской Православной церкви требуют организовать международный церковный трибунал против патриарха Кирилла.

Народные депутаты предлагают ввести санкции против руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла и еще трех представителей этой церкви.

Тем временем Ватикан отменил встречу Папы Римского с московским патриархом, которая планировалась на июнь в Иерусалиме.

4 мая городской голова Конотопа в Сумской области Артем Семенихин запретил деятельность УПЦ МП на территории Конотопской городской общины. В свою очередь 6 мая Броварской городской совет приостановил деятельность УПЦ МП на территории общины.

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