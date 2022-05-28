Предстоятель ПЦУ утверждает, что информация о разрыве отношений УПЦ МП с патриархом Кириллом не соответствует действительности.

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата сохраняет единство с "убийцей", московским патриархом Кириллом (Гундяевым).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в эфире информационного телемарафона.

"Независимость и самостоятельность в управлении церковью была объявлена еще в 1990 году, так что ничего принципиально нового на вчерашнем Соборе не было провозглашено. Но еще не опубликовано окончательного решения этого Собора. Мы призвали наших коллег из УПЦ МП к диалогу, и мы призываем к более решительным действиям", - сказал он.

По словам Епифания,"все, что было объявлено во всех СМИ, не соответствует действительности".

"Цель Собора - сохранить статус-кво и изменить статус к себе украинского общества без разрыва отношений с РПЦ, с главой Московского патриархата Гундяевым. Но сегодня мы слышали комментарии, например главного дипломата РПЦ Илариона Алфеева, который сказал, что единство между РПЦ сохраняется, и будет укрепляться. К сожалению, мы увидели из решений этого Собора, что они в дальнейшем сохраняют единство с "убийцей" патриархом Кириллом, который благословляет убивать украинцев. При этом, они не возобновили отношений со Вселенским патриархом, а вместо этого подтвердили свои предыдущие решения", - отметил Епифаний.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Синод УПЦ МП объявил о полной самостоятельности и независимости от московской церкви. Это следует из решения Собора, состоявшегося в Киеве, внести изменения в собственный устав, убрав упоминания о Московском патриархате.

По результатам работы Собор осудил войну и выразил соболезнования всем, кто пострадал в войне. Собор выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно войны в Украине. Было обращение к властям Украины и России с просьбой продолжать переговорный процесс и "поиск сильного и умного слова, которое бы смогло остановить кровопролитие".

Относительно образования Православной церкви Украины в постановлении, в частности отмечается, что Собор "не теряет надежды на возобновление диалога".