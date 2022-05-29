По словам московского патриарха, на фоне последних событий в Украине, которые он не назвал ни "войной", ни "спецоперацией", в Украине поднялись "духи злобы поднебесной".

На фоне отделения Украинской православной Церкви патриарх московский Кирилл заявил, что процесс разделения церквей происходит "не от Бога".

Об этом Кирилл заявил в своей воскресной проповеди в Москве, сообщает УП.

По словам московского патриарха, на фоне последних событий в Украине, которые он не назвал ни "войной", ни "спецоперацией", в Украине поднялись "духи злобы поднебесной".

"Ополчились на Церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины, но сделать так, чтобы между нами пропасть пролегла. Не просто пропасть, а чтобы ров был выкопан, подобный тем рвам, которые используют во время военной операции, чтобы враг не прошел. Глубоко убежден в том, что поелику все эти усилия не от Бога и не по божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет", - заявил Кирилл.

Патриарх московский высказал "понимание" тяготам Украинской православной церкви.

"Мы с полным понимаем относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная Церковь. Мы с понимаем относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа", - заявил Кирилл.

Отделение УПЦ:

27 мая Синод УПЦ МП объявил о полной самостоятельности и независимости от московской церкви. Это следует из решения Собора, состоявшегося в Киеве, внести изменения в собственный устав, убрав упоминания о Московском патриархате.

По результатам работы Собор осудил войну и выразил соболезнования всем, кто пострадал в войне. Собор выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно войны в Украине. Было обращение к властям Украины и России с просьбой продолжать переговорный процесс и "поиск сильного и умного слова, которое бы смогло остановить кровопролитие".

Относительно образования Православной церкви Украины в постановлении, в частности отмечается, что Собор "не теряет надежды на возобновление диалога".

28 мая Епифаний жестко ответил на решение УПЦ МП о "самостоятельности".

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