Митрополит также обратился к верующим и заявил, что украинским священниками УПЦ МП хочется на коленях молиться за прекращение войны.

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Лонгин (Михаил Жар) обратился к патриарху Кириллу (Владимиру Гундяеву). Он жестко отреагировал на варварские обстрелы храмов УПЦ МП и благословение массовых убийств украинцев.

Видео появилось в сети.

"Спасибо" за ваше благословение. За то, что гибнут люди и проливается кровь. За то, что вы бомбите наши храмы и монастыри. За то, что гибнут наши монахи и священники. Спасибо, Ваше Святейшество, за "великое и важное" ваше благословение на кровопролитие", - заявил Лонгин, обращаясь к Кириллу.

Митрополит также обратился к верующим и заявил, что украинским священниками УПЦ МП хочется на коленях молиться за прекращение войны, а не благословлять ее. Он пообещал, что виновные будут наказаны Богом.

"Кто-то будет отвечать за эту пролитую кровь, за материнские слезы, за детей, оставшихся сиротами. Вы будете отвечать, те, кто благословлял войну и кровопролитие. Поймите, вы ответите перед Богом и перед людьми за каждую слезу материнскую, за каждую свежую могилу... Вы ответите перед Богом. Этому нет прощения. Вы ранили весь украинский православный мир. Мы причинили нам большую боль. Не ищите себе оправданий", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, за время полномасштабной войны российскими обстрелами уже разрушено или повреждено 113 церквей в Украине. Среди них есть и старинные – пережившие Вторую мировую войну, но не выстоявшие российскую оккупацию.

Обстрелам подвергалась и Святогорская лавра. Недавно оккупанты уничтожили древний Всехсвятский скит в Святогорской лавре. Комментируя это варварство, президент Владимир Зеленский заявил, что это должно побудить Украинскую православную церковь МП осудить тех, кто благословляет агрессию.

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