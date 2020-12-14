Подполковник полиции выстрелил из ружья и попал в 59-летнего жителя поселка Первомайское.

В поселке Ольшаники Выборгского района Ленобласти подполковник выстрелил в лося, однако попал в охотника.

Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в охотника случайно попал замначальника УМВД Приморского района по охране общественного порядка Андрей Леонов.

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В воскресенье, 13 декабря, подполковник полиции выстрелил из ружья и попал в 59-летнего жителя поселка Первомайское.

Мужчину госпитализировали с тяжелым ранением живота в выборгскую районную больницу. Леонов был один из двадцати человек, охотившихся на лося.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

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Автор: УНИАН