В поселке Ольшаники Выборгского района Ленобласти подполковник выстрелил в лося, однако попал в охотника.
Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, в охотника случайно попал замначальника УМВД Приморского района по охране общественного порядка Андрей Леонов.
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В воскресенье, 13 декабря, подполковник полиции выстрелил из ружья и попал в 59-летнего жителя поселка Первомайское.
Мужчину госпитализировали с тяжелым ранением живота в выборгскую районную больницу. Леонов был один из двадцати человек, охотившихся на лося.
Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
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