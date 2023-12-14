Российские каналы заявляют, что ресурс атакуют.

Официальный сайт Кремля "лег". В России заявляют, что ресурс якобы стал жертвой атаки.

Как сообщает "База", официальный сайт российского диктатора kremlin.ru работает, но со значительными перебоями. Он плохо грузит или открывается через один раз.

Самые большие проблемы при открытии сайта с персонального компьютера. Со смартфонов якобы грузит лучше.

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"По предварительным данным, сайт президента подвергся атаке", - пишет "База".

Напомним, что через несколько минут начнется так называемая "прямая линия" Путина, на которой он будет отвечать на вопросы россиян. Итак хакеры атаковали сайт Кремля накануне этого события.

Что предшествовало

12 декабря Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на мобильного оператора "Киевстар". По одной из версий, за хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.

Позже президент компании "Киевстар" Александр Комаров заявил, что "Киевстар" планирует восстановление некоторых сервисов во второй половине дня.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун рассказал, что стоимость хакерской атаки на "Киевстар" может достигать миллионов долларов.

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