Самолет Су-34 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета, утверждают в Минобороны России.

В России разбился двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34 военно-космических сил страны-агрессора, его экипаж уничтожен.

Борт потерпел крушение в Северной Осетии в горной местности, сообщает "РИА Новости" в Telegram, ссылаясь на сведения российского Минобороны. В министерстве утверждают, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

"Предварительная причина авиакатастрофы - техническая неисправность", - утверждают в Минобороны РФ.

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