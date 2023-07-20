Российские военные нарвались на противотанковую мину, узнали журналисты.

В Климовском районе Брянской области РФ (находится недалеко от украинской границы) трое российских военных-контрактников подорвались на мине и "минусовались".

Взрывной инцидент в России произошел ночью 19 июля, сообщает российский Telegram-канал Astra, ссылаясь на сведения своих источников. По его данным, контрактники нарвались на противотанковую мину "ТМ-62".

"…подорвались военнослужащие по контракту Александр Доросевич, Михаил Деревянко и Виктор Гусаров. Все трое погибли на месте", - отмечается на канале.

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После того, как российские оккупанты рано утром 24 февраля совершили полномасштабное вторжение в Украину, в Брянской области не раз были ЧП.

В частности, 9 июля росСМИ писали, что в поселке Бытошь прогремело несколько взрывов, а в селе Дятьково была повреждена крыша здания. Местный губернатор Александр Богомаз утверждал, что противовоздушной обороне удалось сбить две ракеты. Кроме того, появилась информация, что таки есть "прилет" по пилораме.

Справка УНИАН. Россия во время полномасштабной войны в Украине потеряла огромное количество личного состава. По сведениям Генштаба Вооруженных сил Украины, потери русской армии в Украине составляют 240 010 захватчиков.

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