Ролик со спецоперацией чеченских добровольцев показали в украинской разведке.

В сети появилось видео, как группа чеченских добровольцев уничтожила грузовик с российскими оккупантами.

Ролик опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram. На нем запечатлено, как чеченцы атакуют движущийся российский военный грузовик, находясь в засаде вдоль дороги.

"Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы. В результате операции уничтожены военная техника и личный состав рашистов", - говорится в сообщении ГУР.

Потери России в Украине на 17 июля - данные генштаба ВСУ

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения по состоянию на 17 июля предварительно составляют 238 300 человек личного состава.

Также, по информации Генштаба ВСУ, РФ уже потеряла не менее: 4115 танков, 8034 боевых бронированных машин, 4504 артиллерийских систем, 685 реактивных систем залпового огня, 428 установок противовоздушной обороны, 3828 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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