Местный губернатор заявил об атаке ракет.

В Брянской области (РФ) заявили о ракетном "прилете" по пилораме в поселке Бытошь. Местные жители сообщили о нескольких взрывах.

По данным телеграм-канала Baza, разрушения фиксируются в селе Дятьково - там повреждена крыша здания.

Изначально сообщалось о дроновой атаке, однако позже местный губернатор Александр Богомаз заявил, что российская ПВО сбила две ракеты.

"В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - указал он.

В РФ продолжается сезон "бавовны" - взрывы гремели в Курске

Напомним, 8 июля в Курской области (территория РФ) россиян перепугали очередные взрывы: местные телеграм-каналы сообщали об атаке неизвестного БПЛА.

По данным Baza, целью дрона был Рыльский военкомат - в результате атаки была повреждена крыша здания. Жертв среди россиян не фиксировалось.

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