"А у нас в Рязани грибы с глазами": в России установят психоделические указатели для туристов

По мнению чиновников, он поможет развить туризм в области.

Рязанская городская администрация собралась установить «грибные указатели» по всему городу.

Об этом сообщается на сайте администрации.

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Проект решили назвать «А у нас в Рязани грибы с глазами». По мнению чиновников, он поможет развить туризм в области.

Грибы с глазами будут исполнять функцию гидов, рассказывая гостям об истории Рязани и самых интересных достопримечательностях.

Стоит отметить, что в Рязани уже есть памятник в виде гриба с глазами.

Как сообщал УНИАН, в Екатеринбурге откроется торговый центр с продуктами и товарами, произведенными в тюрьме.

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