"А у нас в Рязани грибы с глазами": в России установят психоделические указатели для туристов
12:43, 13 июля 2020Русский міръ
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По мнению чиновников, он поможет развить туризм в области.
Грибы с глазами будут исполнять функцию гидов / фото Администрация Рязани
Рязанская городская администрация собралась установить «грибные указатели» по всему городу.
Об этом сообщается на сайте администрации.
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Проект решили назвать «А у нас в Рязани грибы с глазами». По мнению чиновников, он поможет развить туризм в области.
Грибы с глазами будут исполнять функцию гидов, рассказывая гостям об истории Рязани и самых интересных достопримечательностях.
Стоит отметить, что в Рязани уже есть памятник в виде гриба с глазами.
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