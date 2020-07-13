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"А у нас в Рязани грибы с глазами": в России установят психоделические указатели для туристов

12:43, 13 июля 2020
Русский міръ
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Грибы с глазами будут исполнять функцию гидов / фото Администрация Рязани

Об этом сообщается на сайте администрации.

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Проект решили назвать «А у нас в Рязани грибы с глазами». По мнению чиновников, он поможет развить туризм в области.

Грибы с глазами будут исполнять функцию гидов, рассказывая гостям об истории Рязани и самых интересных достопримечательностях.

Стоит отметить, что в Рязани уже есть памятник в виде гриба с глазами.

Как сообщал УНИАН, в Екатеринбурге откроется торговый центр с продуктами и товарами, произведенными в тюрьме.

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