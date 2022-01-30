Заседание по избранию меры пресечения едва не сорвалось из-за сугробов.

В Колпинском райсуде Санкт-Петербурга остановилась работа из-за неубранного снега.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В воскресенье, 30 января, у судьи возникли проблемы при проходе на работу для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Также на заседание не могли попасть секретарь суда, прокурор и конвой с подозреваемым.

Компания, ответственная за уборку снега на этой территории, игнорировала звонки.

После публикации новостей об инциденте снег был убран.

"Возможность вершить правосудие ... восстановлена!",- заявили в пресс-службе.

Ранее в России мужчина на коляске решил самостоятельно расчистить от снега дорогу, чтобы поехать в аптеку. Пока мужчина орудовал лопатой, мимо него прошло немало людей - никто из них не захотел ему помочь.

Вас также могут заинтересовать новости: