49-летняя женщина решила помешать отношениям своего 25-летнего наследника.

В России женщине не нравилась потенциальная невестка, поэтому она решила повлиять на выбор своего сына. Однако 25-летний мужчина отказался слушать свою мать, из-за чего она инсценировала его похищение. Отношения с будущей свекровью у 20-летней студентки не заладились почти сразу.

Об этом девушка, чьего парня похитила его же мать, рассказала российскому изданию 78.ru.

Инцидент произошел в Петербурге. Ранним утром в квартиру, где 25-летний россиянин сожительствует со своей 20-летней девушкой, ворвалась его 49-летняя мать. Женщина была в сопровождении нескольких мужчин, которые принялись связывать руки ее сына веревками.

Девушка опешила от действий будущей свекрови и ее сопровождающих, поэтому попыталась усмирить их перцовым баллончиком. Однако это не помогло. Мужчины силой вывели сына россиянки из квартиры и усадили его в машину.

Читайте такжеВ России уволили чиновника, который платил налоги за гражданМать россиянина заявила, что увозит своего сына на забор крови для анализа на наркотики. Женщина считала, что ее наследник что-то употребляет, а потенциальная невестка этому якобы способствует. Однако мужчина домой не вернулся, его девушка обратилась в полицию.

Спустя несколько часов стало известно, что похищенного мужчину увезли в Подмосковье. Там его нашли полицейские. Он подтвердил, что его похитили. В машине вместе с ним находились еще трое мужчин и неизвестная женщина. Мать россиянина также задержали, она в этот момент находилась у себя дома.

По данным СМИ, женщине не нравилась потенциальная невестка. Однако зачем она похитила своего же сына и куда его вывозили на авто - остается загадкой. Полиция уже возбудила уголовное дело.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россиянка порезала ножом двухлетнего сына, думая, что в него вселились бесы.

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Автор: Полина Кузенко