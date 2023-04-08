Выполненный с изрядным мастерством рисунок, осуждающий войну, появился на одной из стен в северной столице России.

В Санкт-Петербурге неизвестные создали большое антивоенное граффити. Фотографии граффити опубликовал в своем Instagram петербургский художник vano_bogomaz.

В центре граффити изображен распятый Иисус Христос, срисованный с картины испанского художника Диего Веласкеса. По обеим сторонам от Христа изображены солдаты с закрытыми лицами и в полном камуфляже.

"Прости им, ибо не ведают что творят" – написано над головой Христа.

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В аннотации к фото автор публикации добавил подпись "Прошло 2000 лет, а мы всё не можем остановиться делать зло".

Является ли автором граффити сам vano_bogomaz, не уточняется. Как долго граффити просуществует – вопрос риторический.

Ситуация в России

Пока российские художники рисуют пацифистские граффити, внутренняя ситуация в России продолжает двигаться в сторону классической тоталитарной диктатуры. Так, в Госдуму уже внесли законопроект, который предлагает сажать пожизненно за госизмену.

На фоне усиления репрессий для правительственных чиновников в России ввели новое ограничение – им запретили выезжать за границу без прямого разрешения от премьер-министра. Разрешения выдаются только для рабочих поездок.

К слову, среди рядовых россиян сторонников войны и диктатуры, похоже, меньше не становится. Показателен случай в Хабаровске. Там горе-мать додумалась сделать для ребенка камуфляжные пеленки. Но хуже всего то, что она решила шить такие пеленки на продажу и на них нашелся спрос.

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