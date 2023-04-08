При выписке из роддома россиянке захотелось "окунуть" ребенка в военную форму, но отсутствие предложений на рынке вдохновило семью начать новое "производство".

В Российской Федерации создали "камуфляжный" конвейер для младенцев на территории Хабаровска. Ранее РФ удивила заплывом местных школьников с автоматами.

Соответствующую идею придумала местная "мамочка" Елена Дмитриева, зять которой сейчас воюет на территории Украины. Ее дочь сильно расстроилась, когда при выписке из роддома не смогла обернуть своего новорожденного сына в камуфляжное одеяло. Отсутствие предложений на рынке вдохновило семейство начать свое "производство", говорится в сюжете на россТБ.

"За два месяца я оббегала все магазины, на меня смотрели как на неадекватного человека, то есть, ну такое невозможно..", - пожаловалась Дмитриева.

Теперь "глава" семейного бизнеса штопает одеяла для всех младенцев, чьи отцы находятся на украинском фронте. К товару россиянка обычно прилагает "комплимент-записку" с сообщением: "Папа, я с тобой".

Странные выходки чиновников РФ - последние случаи

Напомним, что граждане Российской Федерации регулярно веселят украинцев, своими выходками и абсурдными заявления на телевидении. Дурдом творится не только в общественной жизни обычных граждан, пример "сумасшествия" им часто показывает верхушка Кремля.

Например, недавно омбудсмен РФ Мария Львова-Белова в рамках своей пропаганды обвинила украинского ребенка в том, что он хотел съесть м*скаленка.

Также недавно очередной публикацией отметился заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Там он упомянул о своей любимой теме "Апокалипсиса" в размышлениях об Украине.

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