Соответствующие правки в Уголовный кодекс предложил комитет Госдумы РФ.

В Кремле предлагают внести правки в Уголовный кодекс о пожизненном наказании за госизмену. Напомним, что соответствующее обвинение местные правоохранители инкриминируют россиянам "направо и налево".

Об этом рассказал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Василий Пискарев в своем Telegram. Чиновник уточнил, что соответствующий план о том, как еще больше "затянуть удавку" гражданам РФ, местные депутаты подготовили к первому чтению законопроекта "232768-8", который уже успели принять.

"Мы предлагаем установить пожизненное лишение свободы за государственную измену", - заявил он.

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По словам Пискарева, правки в закон предполагают сразу несколько "нововведений", помимо увеличения порогов наказания.

"Во-первых, предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения, и во-вторых, право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден пожизненно, появляется не раньше, чем через 25 лет и при условии примерного поведения", - указал он.

Притеснения по статье за госизмену в России

Напомним, что под предлогом обвинения в "государственной измене" российские силовики зачастую просто запугивают и избавляются от той части населения, которая высказывает недовольство действиями Кремля и критикует войну против Украины.

Недавно правоохранители арестовали жительницу Москвы, обвинив ее в донатах для ВСУ. Так "совпало", что свои обвинения ФСБ РФ предъявила в момент, когда она решилась покинуть Россию.

Также недавно на притеснения пожаловались местные ученые: они вынуждены отчитываться о каждом своем шаге, чтобы не "получить" статью.

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