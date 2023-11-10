Один из депутатов заявил, что сказки пропаганды о том, что война вот-вот завершится - это иллюзии.

Депутат Госдумы РФ Петр Толстой неожиданно сломал миф роспропаганды о том, что Украину можно захватить за 2-3 дня. На втором году полномашстабной войны он предсказывает, что боевые действия затянутся на долгие годы.

Об этом Толстой заявил в эфире одной из пропагандистских программ. По его словам, "спецоперация" будет долгой.

"У нас впереди еще долгая "спецоперация". Она продлится не год и не два, поскольку задача слишком серьезная, а озлобление слишком высокое. Мне кажется, что говорить о том, что все быстренько-быстренько закончится - это водить зрителя в иллюзию. Друзья, ничего не завершится, все только начинается", - заявил Толстой.

Он заявил, что гибнут люди, и это якобы для россиян "трагедия". Впрочем, российский депутат убеждает, что "у России нет другого выхода, чем довести дело до конца".

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Ряд экспертов, а также украинских чиновников, уже не раз говорили, что война в Украине не завершится после того, как не станет Владимира Путина. Отмечалось, что у РФ у власти "коллективный Путин".

Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что нельзя точно сказать, когда закончится война в Украине. Он но отметил, что наша власть будет финализировать ее "абсолютно справедливо". Подоляк добавил, что российская сторона будет чувствовать всю ту боль, которую пережили граждане нашего государства.

Вас также могут заинтересовать новости: