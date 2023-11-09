Бывший российский депутат рассказал о поддержке со стороны украинской военной разведки.

Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев считает, что единственный способ остановить ужасную войну на истощение в Украине - свержение диктатора Владимира Путина.

Для смены режима в РФ необходимы три элемента - внутренние элиты, которые теряют надежду на статус-кво, надежная военная сила и альтернативное правительство, публикует слова экс-депутата The Washington Post. "Какой свет в конце туннеля? Смена режима...", - приводит издание мнение Пономарева.

Экс-депутат также утверждал, что в плане государственного переворота в России он имеет поддержку со стороны украинской военной разведки. Власти США, по сведениям издания, не хотят "быть частью этого".

Видео дня

Продолжается полномасштабная война в Украине - важные новости, которые стоит знать:

Ряд экспертов, а также украинских чиновников, уже не раз говорили, что война в Украине не завершится после того, как не станет Владимира Путина. Отмечалось, что в РФ у власти "коллективный Путин".

Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что нельзя точно сказать, когда закончится война в Украине. Он отметил, что наша власть будет финализировать ее "абсолютно справедливо". Подоляк добавил, что российская сторона будет ощущать всю ту боль, которую пережили граждане нашего государства.

Вас также могут заинтересовать новости: