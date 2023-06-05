Точно нельзя сказать, когда завершится война в Украине, отметил советник главы Офиса президента.

Нельзя точно сказать, когда закончится война в Украине с Россией. Киев будет финализировать эту войну абсолютно справедливо.

Россия будет испытывать всю ту боль, которую пережили украинцы, рассказал советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк во время интервью Telegram-каналу "Труха".

"Насчет того, как это будет финализировано (война - Ред.). По времени мы не можем сказать точно, когда - это может быть очень быстро, а может быть медленно. Но то, что мы будем финализировать эту войну абсолютно справедливо и то, что Украина будет достаточно с большим интересом, это я так с иронией сейчас говорю, наблюдать за масштабированием войны на территории России, - это уже априори абсолютная истина", - сказал он.

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Подоляк добавил, что "Россия будет чувствовать все то, всю ту боль, которую испытывала Украина, на большом объеме своей территории". "И они будут сполна платить за эту войну. Не только репарациями, не только определенными существенными потерями, но они почувствуют все, что чувствовали наши дети, когда они обстреливали ракетами нашу территорию", - подчеркнул советник главы ОП.

Война России против Украины - что стоит знать

В конце апреля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что война против РФ завершится возвращением нашей страны к границам 1991 года. По его словам, эта задача вполне достижима.

В начале июня было опубликовано интервью Владимира Зеленского изданию The Wall Street Journal, во время которого украинский лидер сказал, что Украина готова к контрнаступательным действиям.

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