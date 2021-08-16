После случившегося злоумышленники угрожали пострадавшей распространением видео с надругательствами и требовали у нее деньги.

В России двое подростков вместе с 19-летним парнем и его 18-летней девушкой похитили официантку и вывезли ее в лес. Там они насиловали ее на камеру, после чего принялись вымогать у пострадавшей деньги, шантажируя распространением видео с надругательствами.

Об этом со ссылкой на правоохранительные органы РФ сообщает издание "КП Самара".

Инцидент произошел в российском городе Самара. 11 августа к дому 18-летней девушки, которая работает официанткой в местном кафе, подъехал автомобиль. По словам пострадавшей, она не знала никого из людей, которые находились в машине. Один из пассажиров начал угрожать официантке ножом и требовал, чтобы она села в авто.

Пострадавшую силой усадили в машину, после чего ее вывезли в лес. Там двое подростков и 19-летний парень со своей девушкой начали над ней издеваться. Злоумышленники насиловали официантку, снимая все происходящее на камеру мобильного телефона.

Читайте такжеВ лесу под Питером нашли сожженные тела женщины с ребенком (фото)После этого официантке стали угрожать. Злоумышленники говорили, что теперь пострадавшая должна дать им 50 тысяч рублей (порядка 18 тысяч гривень), иначе они распространят видео с надругательствами. Более того, насильники угрожали девушке еще и избиением.

Официантку отпустили, она сразу же обратилась в полицию. Злоумышленников быстро поймали, пострадавшая уже опознала всех своих обидчиков. Ими оказались: 15-летний мальчик, 17-летний ученик вечерней школы, 19-летний житель Самары и его 19-летняя девушка.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россиянка похитила своего сына у его девушки, так как ей не нравилась потенциальная невестка.

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Автор: Полина Кузенко