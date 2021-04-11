Расстрелянного парня облили стеклоочистителем и подожгли.

Группа пьяных подростков в городе Волхов Ленинградской области расстреляла товарища из пистолета и подожгли.

Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в МВД.

По данным издания, инцидент произошел в пятницу вечером, 9 апреля. Трое молодых людей распивали спиртное в квартире, после чего пошли в ангар. Там у них произошел конфликт. В результате двое юношей 17 и 18 лет стали по очереди обстреливать товарища, облили горючей жидкостью, подожгли и отпинали ногами горящего приятеля, после чего убежали.

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Пострадавший 17-летний россиянин самостоятельно обратился в больницу. Медики осмотрели его и отпустили домой. Информация о его состоянии не приводится.

Полицейские задержали предполагаемых нападавших, составили на них административные протоколы, изъяли пистолет и аэрозольный баллончик.

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Автор: Денис Прядко