В России чиновник отрезал волосы своей подруге, избил и голой бросил в подвал

По решению мирового судьи, ее обидчик остался на свободе, получив лишь ограничение свободы.

В Ямало-Ненецком автономном округе Российской Федерации главе села Шурышкарское назначили наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы за жестокое обращение со своей подругой.

Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2019 года осужденный разозлился на сожительницу за то, что она вышла из дома без его разрешения. Он бросил в голову женщины цветочный горшок, схватил за волосы и отрезал их, после чего избил ее ногами. Затем он раздел подругу и бросил ее в подвал, где продержал около пяти часов. Угрожая убийством, мужчина пристегнул ее наручниками к металлическому ящику и продолжил избивать рукоятью пистолета.

Читайте также"Разорвали прямую кишку": в РФ полицейские издевались над подростком, снимая пытки на видео

После того, как насильник покинул дом, женщина смогла порвать цепочку наручников и выпрыгнуть с балкона. Со сломанной ногой ей удалось доползти до соседа, который и доставил ее в больницу. Потерпевшая получила тяжелую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы.

По решению мирового судьи ее обидчик остался на свободе, получив лишь ограничение свободы. В течении одного года и шести месяцев он не сможет покидать свое жилье, в том числе в ночное время, ему также запрещено выезжать за пределы Шурышкарского района.

Как сообщал УНИАН, в Москве избили 16-летнюю беременную школьницу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram