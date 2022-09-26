В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию, однако она не повлияет на ход войны в Украине.

Частичная российская мобилизация не повлияет на ход войны в Украине.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал военный эксперт полковник Сергей Грабский.

По его словам, у россиян нет времени, чтобы подготовить мобилизованных.

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"Именно поэтому мы спокойно относимся к новостям о частичной мобилизации в России, потому что у нас есть резерв, можем еще призвать людей. У них времени нет. Они также зависят от политического, экономического давления, которое нарастает и нарастает", - пояснил Грабский.

Эксперт пояснил, что мобилизация не повлияет на ход войны, ведь у России просто нет времени.

"Уже слишком поздно. После того, как Украина пришла в себя, они продвинулись только на Луганщине и только на расстояние менее 50 километров. С того времени, с апреля, когда они объявили о намерении захватить Донбасс, большего продвижения не было", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек.

В то же время в Государственной Думе Российской Федерации заявили, что в стране не будет всеобщей мобилизации.

Впоследствии стало известно, что повестки получали даже люди, которые не находятся в резерве. В ряде городов прошли акции протеста, лишь в одном отделе полиции Санкт-Петербурга находятся 27 арестованных. Многие россияне захотели покинуть страну, в частности, на границе с Грузией образовалась пробка. Гражданам РФ массово отказывали во въезде на грузинскую территорию.

25 сентября сразу в нескольких регионах России начались массовые протесты против мобилизации в частности, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Якутии. По сообщениям СМИ, основной состав протестующих составляли женщины – матери и жены мужчин, которым пришли мобилизационные повестки.

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