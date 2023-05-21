Глава РФ даже пообещал награды всем, кто отличился в ходе боев за Бахмут.

Российская частная военная компания "Вагнер" выдумала "победу" в битве за город Бахмут Донецкой области, который в РФ называют Артемовск, и уже получила поздравление от диктатора Владимира Путина.

Лидер россиян пообещал всем, кто отличился в ходе боевых действий, награды, сообщает ТАСС в Telegram, ссылаясь на данные пресс-службы Кремля. "Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по "освобождению" Артемовска", - сообщили в Кремле.

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Ситуация в Бахмуте - сегодня это стоит знать

Главарь ЧВК "Вагнер" - путинский "повар" Евгений Пригожин, заявил 20 мая, что его пособники якобы полностью "контролируют Бахмут" и будут находиться в этом городе до 25 числа. В украинском Минобороны назвали такое заявление ложным и добавили, что в Бахмуте продолжаются тяжелые боевые действия.

Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый утверждал, что "вагнеровцы" фактически были разбиты.

Позже командир роты ударных дронов 24 бригады украинской армии с позывным "Хасан" сказал, что в Бахмуте противник бросает "пачками" своих людей на отчаянные действия ради захвата домика или улицы.

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