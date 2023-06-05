Российский террорист заявил, что узрел в заявлении Минобороны РФ "значительную долю правды". По его словам, фронт уже "пошатнулся" в районе Волновахи.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) поддержал сообщение Минобороны РФ о том, что ВСУ якобы начали контрнаступление, заявив, что видит в этой ИПСО (информационно-психологической операции) "долю правды".

Об этом он сообщил в своем Telegram: "Не исключаю, что - на этот раз - в заявлении МО РФ содержится значительная доля правды и наступление врага НАЧАЛОСЬ. Подчеркиваю - только НАЧАЛОСЬ", - написал Гиркин.

Террорист указал, что ВСУ действуют по "классической схеме" сражений Второй Мировой войны, похваставшись, что его прогнозы на этот счет оправдались.

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По его мнению, Украина применила на границе отвлекающие атаки ДРГ и, согласно данным определенных источников, пошла на прорыв на Волновахском направлении. Гиркин подчеркнул, что российский фронт пока что "держится", однако Украина все еще не задействовала "свои главные силы", поэтому Волноваха - только один из возможной серии крупных ударов.

"Противник еще НЕ задействовал полностью свои главные силы. Возможно, что удар на Волноваху - при всем относительно крупном масштабе - является только "одним из". А уж главным или вспомогательным - это поймем сегодня-завтра, поскольку вспомогательные удары наносятся ("по науке") на день-два раньше главного", - указал он.

Террорист "наванговал", что в ближайшие несколько дней накал сражений масштабируется, а их исход предопределить никто не может, ведь все только "начинается".

"Еще не вечер" - стратегическая инициатива находится в руках противника, да и (в крайнем случае) "козырь на отыграться" - на Приднестровье - у него все равно "неубиваемый" имеется", - считает Гиркин.

Россия организовала ИПСО о начале контрнаступления ВСУ

Напомним, что сегодня Минобороны РФ объявило о начале украинского контрнаступления. По версии вражеского ведомства, украинская армия начала действовать утром 4 июня на пяти участках фронта на "Южно-Донецком направлении".

В ответ СтратКом ВСУ предупредил, что враг придумал новую информационно-психологическую атаку (ИПСО) о начале контрнаступления с целью деморализации украинцев. Оккупанты подготовили для пропаганды в социальных сетях старые ролики и фото о потерях Украины. Они будут публиковать подобные материалы, даже если самого контрнаступления по факту не будет, указал СтратКом.

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