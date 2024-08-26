Речь идет об участках фронта на Покровском, Кураховском и Торецком направлениях.

Оккупационные войска РФ продвинулись в шести населенных пунктах Донецкой области.

Как сообщают аналитики DeepState, речь идет об участках фронта на Покровском, Кураховском и Торецком направлениях.

"Враг продвинулся возле Новоторецка, Михайловки, Яснобродовки, в Константиновке, Новогродовке и Железном", - говорится в сообщении.

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Как известно, Новоторецкое расположено на Покровском направлении, Михайловка - на Кураховском.

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Как сообщал УНИАН, заместитель командира 68-й бригады, говоря о ситуации возле Покровска, заявлял, что не помнит таких интенсивных боев в любой другой точке с тех пор, как его призвали в армию осенью 2022 года.

Кроме того, российское командование ставит задачу своим войскам начать Покровскую наступательную операцию с начала осени, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В то же время Россия продолжает перебрасывать силы с менее приоритетных участков фронта в Украине в зону операции ВСУ в Курской области. Были доказательства, что военное командование РФ недавно переместило подразделения 56-го полка дивизии из района Роботино обратно в Россию.

Также РФ передислоцировала и бойцов 810-й и 155-й морских пехотных бригад с линии фронта на севере Харьковской области и подразделения 11-й бригады ВДВ с Часового Яра.

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