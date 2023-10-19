Кураторы двойника Путина были вне себя от счастья, после того, как он угодил руководству Китая, выяснили журналисты.

На встрече с руководством Китая во главе с китайским лидером Си Цзиньпином был двойник российского диктатора Владимира Путина.

Человек, похожий на главаря РФ, "сдавал экзамен" китайскому руководству, говорится в Telegram-канале "Генерал СВР". "Вчера (18 октября - Ред.) человек, похожий на президента России Владимира Путина, принял участие в Международном форуме "Один пояс, один путь", и, кроме того, на протяжение нескольких часов сдавал экзамен на профпригодность китайскому руководству", - отмечается в сообщение.

На канале подчеркивается, что двойник Путина во время выступления на мероприятии "забыл часто покашливать и покряхтывать, как это делает президент России, впрочем, возможно, он посчитал, что при столь представительной аудитории Путин мог бы превозмочь себя и не кашлять".

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"Двойник встретился с представителями руководства Китая во главе с Си Цзиньпином и на протяжении нескольких часов держал перед ними ответ по всем интересующим их вопросам. Это был тяжелый экзамен для дублера. Китайских товарищей интересовала не только степень погруженности двойника в основные темы их интересов в России и двусторонних отношений, но и его способности правильно оценивать перспективы, идя на встречу всем пожеланиям китайского руководства", - выяснили журналисты.

По сведениям канала, для лидера Китая и его окружения было важно понять, может ли "дублер" Путина вести самостоятельную игру, и если да, то в какую сторону он собирается направлять РФ.

"Дублер отвечал так, чтобы максимально показать преданность идеи "разворота на Восток" и готовность угождать китайскому руководству, буквально во всем. Такая преемственность оказалась по душе китайским товарищам, и они по итогам встречи выразили свое удовлетворение услышанным и увиденным. После собеседования у Си Цзиньпина кураторы двойника были вне себя от счастья", - говорится в сообщении.

Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином - что сообщалось

18 октября в Пекине стартовал международный форум "Один пояс, один путь". Сообщалось, что на мероприятие прибыл Владимир Путин и, в частности, на полях форума встретился с Си Цзиньпином.

СМИ уже не раз писали о том, что на разные мероприятия вместо настоящего российского диктатора отправляют двойника, а сам главарь РФ якобы отсиживается в бункере. По мнению полковника запаса Вооруженных сил Украины - военного эксперта Олега Жданова, уже никто не знает, где настоящий Путин.

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