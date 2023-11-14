Армения ни разу не пропускала сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ с 2009 года, когда начали проводить эти заседания.

Армения впервые пропустит заседание Совета Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что не приедет в Минск, где 23 ноября запланировано проведение сессии ОДКБ.

"Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Беларуси, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение", - говорится в сообщении.

Армения ни разу не пропускала сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ с 2009 года, когда начали проводить эти заседания.

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Для Кремля, судя по всему, такое решение Армении стало сюрпризом.

"Если это действительно так, то можно выразить сожаление… ОДКБ все равно сохраняет свою актуальность", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Армения отдаляется от России

Как известно, в последнее время отношения между странами ухудшились, официальные представители выступали с резкими заявлениями.

Ранее Пашинян проигнорировал заседание Совета глав государств СНГ 13 октября по причине "ряда обстоятельств".

Также в октябре Армения утвердила Римский устав, теперь власти страны должны будут задержать российского диктатора Путина, если он прибудет в страну.

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