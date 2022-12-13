Пропагандисты утверждают, что украинцы уже начали воровать друг у друга генераторы и даже еду на балконах.

Россия бомбит энергетические объекты в Украине, оставляя мирное население без света и тепла. А российские пропагандисты высмеивают это. Им кажется смешным то, что цены на генераторы в нашей стране взлетели, что люди в попытках согреться иногда неправильно используют генераторы. Но самое циничное то, что путинисты по ТВ трубят о том, что во всем этом виноват президент Владимир Зеленский.

Такой дно-сюжет вышел на российском пропагандистком канале "Россия 24". Ведущие передачи "Вести с Алексеем Казаковым" - сам Казаков и Евгения Петрухина - высмеивают украинцев, вынужденных покупать генераторы в свои дома и квартиры.

Пропагандистам кажется смешным то, что жители Украины задыхаются от паров генераторов, что девушки вынуждены сушить волосы над газом. На "России 24" считают, что виноват в такой ситуации Зеленский. Правда, в чем конкретно, ведущие-пропагандисты не уточнили.

"На лентах новостей все больше сообщений об отравлении угарным газом. Вот журналисты пишут, что в селе Белогородка девушка неправильно использовала генератор, — теперь в больнице. Это уже получается смертегенераторы какие-то..." - смеется Петрухина.

Также на росТВ утверждают, что украинцы уже начали воровать друг у друга генераторы и даже еду на балконах (эта выдумка похлеще "замерзающей Европы").

Отравление угарным газом из генератора в Украине

Из-за массированных ударов России по энергообъектам в Украине многие жители вынуждены подолгу сидеть без света и тепла. Поэтому некоторые покупают генераторы, но, к сожалению, не всегда правильно используют их.

Напомним, в Киевской области сразу две семьи пострадали от отравления угарным газом из-за неправильного пользования генератором. В результате пострадал маленький ребенок, также погиб мужчина, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

Ранее в Балаклее цела семья погибла из-за отравления угарным газом - они включали газовые конфорки, чтобы согреться.

В конце ноября в Одесской области погибли пенсионер и его внук, они отравились угарным газом из генератора.

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