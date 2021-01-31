СМИ сообщаются, что неизвестный мужчина облился бензином и поджог себя.

В Москве на Тверской площади мужчина совершил самоподжог.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

"На Тверскую вызвана скорая помощь. Предварительно, неизвестный мужчина облил себя бензином, и поджег себя. Службы следуют на место", - говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала "Протесты в мире", у пострадавшего верхняя часть тела накрыта черным. Силовики никого не подпускают на место ЧП.

"Предположительно мужчина в карете скорой помощи, которая приехала на вызов", - говорится в сообщении.

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Акции в поддержку Навального: детали

Сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального запланировали в воскресенье 31 января провести акции на центральных площадях 53 российских городов. Начало митингов в 12:00.

Накануне в Москве по новому делу задержали пресс-секретаря российского оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш.

23 января в российских городах прошли первые после возвращения Навального в РФ акции протеста. Крупнейшие акции проходили в Петербурге и Москве. Там, по разным оценкам, собралось до 40 тыс. человек. Чтобы помешать протестам, на улицы вывели ОМОН и Росгвардию, подтянули бронетехнику и даже блокировали связь. В городах жестоко задерживали людей, применяя к ним силу.

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Автор: Екатерина Лиманская