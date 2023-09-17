Стрелявшего ликвидировали при попытке уехать с места происшествия другие оккупанты.

Во временно оккупированном поселке Райское Каховского района Херсонской области российский оккупант открыл огонь по своим сослуживцам. В ходе перестрелки он убил командира, с которым повздорил.

Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA, источники которого сообщили, что следственный комитет РФ получил материалы проверки по факту перестрелки оккупантов в поселке Райское, которая имела место в ночь со 2 на 3 сентября.

"По предварительным данным, военнослужащий Мисюраев А. А. поругался с командиром Кугаем А. В. (позывной "Утес"). Во время конфликта Мисюраев начал стрелять из автомата, застрелив командира Кугая и ещё одного военнослужащего — Хребтова А. А. Оба погибли", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что после стрельбы оккупант Мисюраев попытался уехать с места происшествия на машине, однако его застрелили другие военные – захватчик погиб на месте.

Перестрелки между оккупантами

Российские военные время от времени проводят внутренние разборки на оккупированных территориях Украины. В частности, в августе 2023 года россияне устроили перестрелку в оккупированном Урзуфе Донецкой области, расположенном неподалеку от Мариуполя. Тогда погибли семеро гражданских.

Изначально сообщалось, что огонь открыли "кадыровцы", однако позже появилась информация о том, что стрелявшими были российские зеки, формально приписанные к "Ахмату", и военные полицейские из Дагестана.

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