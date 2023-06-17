Местные вызвали "полицию", но та справиться с захватчиками не смогла.

В оккупированном Мелитополе пьяные захватчики устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ и комендатуры, пишет издание "РИА-Мелитополь".

По свидетельству очевидцев, россияне заселились в одну из квартир девятиэтажек вблизи оккупационной "комендатуры" и уже с 22:00 начали "гулять". Сначала пели песни, а потом начали стрелять.

Местные вызвали "полицию", но та справиться с захватчиками не смогла. На подмогу прибыли "военная полиция", ФСБ и сотрудники других российских силовых ведомств.

В ответ пьяные оккупанты кричали им о "тыловых крысах" в стиле "мы же воевали", после чего началась стрельба. Наконец "освободителей" поймали - в квартире выбили дверь, всех оккупантов избили и увезли в неизвестном направлении.

Ситуация в Мелитополе - главное

В Мелитополе Запорожской области, который был оккупирован войсками РФ еще весной 2022 года, постоянно раздаются взрывы в местах скопления захватчиков и коллаборантов. В последних в связи с этим началась настоящая паника.

Мелитополь является частью так называемого "сухопутного коридора" россиян в Крым, поэтому удары ВСУ направлены прежде всего на логистические пути врага.

Война в Украине - последние новости

Украинские военные продолжают отражать очередные российские атаки на восточных участках фронта. В частности, отражены попытки наступлений на Авдеевском, Шахтерском и Марьинском направлениях.

В то же время ВСУ ведут активное наступление на юге. Силы обороны имеют тактический успех, продвигаются на каждом направлении на расстояние около двух километров и закрепляются там. К примеру, на Бахмутском направлении общая интенсивность боевых действий несколько снизилась.

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