После мятежа "вагнеровцев" Путин не уволил начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, поскольку ценит лояльность выше компетентности.
Такое мнение выразил вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл в комментарии Sky News. Он считает, что Путину хорошо известно о плохой работе его вооруженных сил в Украине, поэтому он мог бы использовать мятеж как катализатор для перестановок в высшем военном руководстве, однако не стал этого делать.
"Отдавая предпочтение лояльности, а не компетентности, Путин продемонстрировал, что мятеж представляет собой самую большую угрозу его двухдесятилетней власти и что за тонкой оболочкой "обычного бизнеса" в путинской империи начинают появляться трещины", - добавил Белл.
Слухи об увольнении Герасимова
Напомним, что накануне своего мятежа главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Герасимова и российского министра обороны РФ Сергея Шойгу в причастности к "геноциду русского народа".
Недавно газета Daily Mail написала, что Путин уволил Герасимова с должности, назначив на его место командующего ВДВ Михаила Теплинского.
Однако уже вчера он впервые появился на публике после мятежа "вагнеровцев" - появилось видео с онлайн-совещания, которое он провел с российскими военачальниками.