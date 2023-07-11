Этим решением он показал, как опасен для его режима мятеж.

После мятежа "вагнеровцев" Путин не уволил начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, поскольку ценит лояльность выше компетентности.

Такое мнение выразил вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл в комментарии Sky News. Он считает, что Путину хорошо известно о плохой работе его вооруженных сил в Украине, поэтому он мог бы использовать мятеж как катализатор для перестановок в высшем военном руководстве, однако не стал этого делать.

"Отдавая предпочтение лояльности, а не компетентности, Путин продемонстрировал, что мятеж представляет собой самую большую угрозу его двухдесятилетней власти и что за тонкой оболочкой "обычного бизнеса" в путинской империи начинают появляться трещины", - добавил Белл.

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Слухи об увольнении Герасимова

Напомним, что накануне своего мятежа главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Герасимова и российского министра обороны РФ Сергея Шойгу в причастности к "геноциду русского народа".

Недавно газета Daily Mail написала, что Путин уволил Герасимова с должности, назначив на его место командующего ВДВ Михаила Теплинского.

Однако уже вчера он впервые появился на публике после мятежа "вагнеровцев" - появилось видео с онлайн-совещания, которое он провел с российскими военачальниками.

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