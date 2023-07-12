Генерал временно недоступен, утверждают в Госдуме РФ.

Глава комитета российской Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал причину исчезновения российского генерала Сергея Суровикина (прозвище "Армагеддон").

Российский депутат рассказал Telegram-каналу Shot, что Суровикин якобы "находится на отдыхе". "…Он отдыхает сейчас пока. Недоступен", - заявил политик.

Стоит отметить, что Сергей Суровикин пропал из информационного пространства после того, как в РФ в конце июня резко закончился мятеж членов частной военной компании "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина. Суровикин в 2017 году стал почетным членом этой ЧВК.

Где Суровикин - что сообщалось ранее

В сети появилась информация, что Сергей Суровикин находится в Москве в следственном изоляторе "Лефортово". По сведениям издания Financial Times, российского генерала арестовали в рамках подавления "провагнеровских элит" прихвостнями российского диктатора Владимира Путина.

Позже дочь Суровикина Вероника утверждала, что ее отец не был задержан после мятежа ЧВК "Вагнер", а якобы никуда не пропадал и находится на рабочем месте.

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