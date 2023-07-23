Игорь Яковенко отметил, что Евгений Пригожин не опасен для Украины или Европы.

Так называемый "марш справедливости" Евгений Пригожина может повториться, но уже из территории Беларуси. В Москве создают армию из Росгвардии, чтобы противостоять ЧВК "Вагнера".

"Если рассматривать главное противостояние, то это Путин-Пригожин. Скажем, Путин-Шойгу-Герасимов против Пригожина, а Пригожин – порождение спецслужб, прежде всего ФСБ. В этой конфронтации Пригожин как минимум не проиграл. Эти два мафиози разошлись и каждый остался при своем. Ну да, Пригожина лишили вооружения, но это дело наживное. Ну да, Пригожина решили финансирования, но не полностью. Его отправили в Беларусь создавать вторую армию мира. Сейчас это выглядит очень смешно, но хорошо смеется тот, кто смеется крайним. Неизвестно, как будет смеяться Путин, когда начнется смута и Пригожин к этому времени сумеет срастись с беларуской армией", - рассказал российский оппозиционер, социолог и журналист Игорь Яковенко.

По его словам, самостоятельно Пригожин не представляет какой-то серьезной военной опасности для Украины или Европы, а вот для России вполне возможно.

"Если ему удастся осуществить какой-то симбиоз с беларуской армией, то я думаю, что существует серьезная угроза, что в случае смуты возможно повторение "марша справедливости" на Москву, но уже с территории Беларуси, где не будет преграды в виде Оки. Путин, конечно, не сидит сложа руки, он готовит первую армию в России, пытаясь всячески накачать Росгвардию бронетехникой, танками, авиацией. Она действительно становится первой армией в России, более боеспособной, чем оккупационная 400-тысячная группировка, которая сосредоточена в Украине", - подытожил эксперт.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - последние новости

После непродолжительного бунта Евгения Пригожина ЧВК "Вагнер" в конце июня начали прибывать в Беларусь. По данным группы "Беларуски Гаюн", ночью 19 июля в направлении Бобруйска двигалась уже седьма колонна "вагнеровцев" из 50 единиц техники.

В свою очередь спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что по состоянию на 22 июля в Беларуси уже находятся примерно 5 тысяч наемников.

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