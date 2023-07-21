Там отметили, что за несколько месяцев на войне было убито беспрецедентное количество российских осужденных.

За несколько месяцев боев в Украине были ликвидированы около 20 тыс. завербованных в ряды ЧВК "Вагнер" российских заключенных.

Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании. По данным британской разведки, набор наемников в тюрьмах имел наибольший размах в начале этого года. По его итогам на войну отправили около 40 тыс. осужденных.

В разведке отметили, что наемники из тюрем помогли почти захватить Бахмут и вырасти ЧВК "Вагнер" в организацию, которая в прошлом месяце прямо бросила вызов властям президента РФ Владимира Путина. "Это также один из самых кровавых эпизодов в современной истории войн: за несколько месяцев были убиты до 20 тыс. завербованных заключенных", – сообщили в разведке.

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Но в настоящее время, как говорится в обзоре, российское минобороны перебрало на себя "вагнеровскую" практику вербовки в тюрьмах. Аналитики считают, что завершение этой практики главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина является своеобразной "сменой эпохи" в истории самой компании и в российско-украинской войне.

Эксперты британской разведки предположили, что в ближайшее время ЧВК "Вагнер" отпустит последних завербованных заключенных, но значительное количество осужденных, вероятно останется там как контрактники.

"Вагнеровцы" в Бахмуте

Главарь ЧВК "Вагнер" начал вербовать осужденных по тюрьмам осенью 2022 года. За участие в войне в Украине им обещали волю. Значительно пополнив ряды наемников эта ЧВК начала действовать в Бахмуте. Осужденных бросали на так называемые мясные штурмы, но главарю наемников так и не удалось взять этот украинский город.

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