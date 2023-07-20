Боевики ЧВК "Вагнера" проводили разведку у границы с Украиной.

В Гомельской области Беларуси произошла стычка между местными пограничниками и боевиками ЧВК "Вагнера", которых депортировали из России после мятежа.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на информацию местного подполья в районе города Наровля Гомельской области. Там начали обустраивать помещения для размещения передовых групп ЧВК.

"Террористы уже 19 июля провели рекогностирование (разведку местности) вблизи населенного пункта Дятлик, что вблизи границы с Украиной", - отмечает ЦНС.

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По данным подполья, именно во время этого между наемниками и белорусскими пограничниками произошла стычка, однако затем последние отошли и больше не мешали "вагнеровцам".

"Вагнер" в Беларуси - что известно

После неудачного бунта главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ, "повар Путина" был вынужден уехать в Беларусь, а его наемники - вернуться в полевые лагеря. Однако впоследствии стало известно, что колонны "вагнеровцев" также двинулись в РБ.

19 июля утром в Беларусь зашла уже 8-я колонна ЧВК "Вагнер". Как и предыдущие, они двигались по трассе Р43 и далее М5.

По данным журналистов, на территории воинской части в поселке Цель сейчас по меньшей мере 485 единиц техники.

Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что боевики умрут, если попытаются прорваться на территорию Украины из Беларуси.

По данным ЦНС, ЧВК "Вагнер" расширяет сферу своего влияния на территории РБ, получая при этом полную поддержку со стороны режима диктатора Александра Лукашенко.

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