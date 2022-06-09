Служба безопасности опубликовала запись разговора одного из захватчиков.

Российские оккупанты рассматривают способ "разминировать" Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля. Для этого даже выдумали новый термин: "разминирование естественным методом".

Об этих ужасных намерениях захватчиков стало известно Службе безопасности Украины по перехваченным телефонным разговорам.

"Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя", – говорит своему коллеге военнослужащий ФСБ РФ с позывным "Каспием" на опубликованной записи разговора.

Уверяет, что это уже согласовано с местными коллаборантами, выполняющими роль оккупационных властей: "Тор" (сотрудник ФСБ РФ) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все всё в курсе. Главное – механизм продумать".

В СБУ уточняют, что механизм – то есть где содержать и как кормить "рабочую силу", чтобы она помогала его кровожадной "семье".

Ранее сообщалось, как российские оккупанты пытаются заключить фиктивные браки, чтобы не воевать.

Вас также могут заинтересовать новости: