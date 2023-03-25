За отказ от российского паспорта людям на оккупированной территории угрожают "ямой".

Российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию на оккупированных территориях. Чтобы заставить украинцев брать российский паспорт, людям угрожают физической расправой и пытают тех, кто не желает выполнять приказы оккупантов.

"Местное население временно оккупированных территорий продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Темпы выдачи российских паспортов слишком низкие и оккупационные администрации получают системные выговоры от кремлевских кураторов. Следовательно, в населенных пунктах на временно оккупированных районах Херсонской области россияне издеваются над гражданским населением", – сообщают в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что за отказ от российского паспорта людям на оккупированной территории угрожают "ямой". Россияне неоднократно проводили показательные наказания, мужчинам надевали мешок и бросали в окопы.

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"Также для давления на людей россияне используют пыточную в Геническе, где издеваются над местным населением. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местной оккупационной так называемой власти. Таким образом террористы заставляют население получить паспорт, чтобы избежать расправы. Несмотря на это, жители продолжают сопротивляться и отказываются от российской бумажки", – отметили в Центре.

Паспортизация на оккупированных территориях

Россияне заставляют людей на временно оккупированных территориях Украины брать российские паспорта. По данным Генштаба, на Херсонщине для усиления темпов паспортизации оккупанты угрожают прекратить выплаты пенсий.

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне задерживают местных жителей, которые не взяли российские паспорта. Также захватчики давят на людей психологически, чтобы заставить получить паспорт страны-агрессора.

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