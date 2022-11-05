Пропагандистка снова заговорила о "денацификации".

Секретарь СНБО Алексей Данилов дал жесткий ответ пропагандистке Маргарите Симоньян, которая помечтала о визите в Киев и цинично заявила о необходимости "денацификации". Он отметил, что у фанатки Путина "больная безумием голова".

На своей странице в Facebook Данилов написал, какое будущее ждет РФ и всех ее граждан. Симоньян зря мечтает, что будет гулять по Киеву.

Пропагандистка считает, что когда-то она и другие россияне будут гулять по украинской столице, хором петь песни и читать Гоголя.

Видео дня

"Настанет день, и мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев. Наши мужчины будут сворачивать шеи, засматриваясь на чернобровых Оксан. Мы все будем снова хором запевать в кабаке тремя незнакомыми друг с другом столами песню 'Ніч яка місячна', самую красивую на земле, украинскую песню, которую знает каждый русский", - писала Симоньян.

Ответ Данилова был жестким:

"Наши очаровательные Оксаны будут плевать на собачьи могилы ваших мужчин, которые будут лежать с свернутыми шеями или без них, со стеклянными от застывшего навеки страха глазами, налюбовавшись красотой украинской земли. А башкирские, рязанские, якутские и другие вдовы будут заливаться горючими слезами над похоронками своих мужей и сыновей, которым в 20 лет могилы роют".

По словам секретаря СНБО, россияне услышат от украинцев песню, однако она им не понравится: "Станеш ти про пекло Господа просити. Та не буде, враже, смерть твоя легкою. Та й у смерті, враже, не знайдеш спокою".

"И мы обязательно выпьем за нашу Победу и за вечный упокой уродливого русского создания, чтобы никогда эта вонючая русская земля не смела и посмотреть в сторону Украины, замирая от панических и истерических болей, вспоминая ужас украинских степей, лесов и полей. А мы будем наблюдать, как взбешенные вагнеровцы и вооруженные зеки насилуют ваших женщин и убивают ваших детей, и так называемая Россия будет погружаться во мрак, хаос и настоящей, не придуманной Симоньян гражданской войны. Как будет разваливаться фейк-федерация, сжимаясь до своего естественного состояния в пределах московии – дремучего помойки и окраины Азии", - дал "пощечину" пропагандистке Данилов.

Он добавил, что в ответ на "поздравление с народным единством" Симоньян он хочет поздравить РФ с "единством тех, кто уже в черных целлофановых пакетах, и тех, кто к ним собирается".

Пропагандистка Симоньян: абсурдные заявления пропагандистки

В сентябре УНИАН уже сообщал, что пропагандистка Симоньян угрожала миру ядерной войной на фоне громких заявлений оккупантов о необходимости проведения псевдореферендумов на временно захваченных территориях Украины.

Потом пропагандистка "билась в истерике" через мобилизацию в РФ. Она была возмущена тем, что на войну забирают "всех подряд" русских. Симоньян нередко комментирует ситуацию в Украине и делает громкие заявления. Пропагандистка одобряет российскую агрессию, за такие заявления ей уже запретили въезд в Армению.

Вас также могут заинтересовать новости: