По словам российского террориста, из 135-ти тысяч контрактников, о наборе которых ранее отчиталось российское Минобороны, большую часть выбили в боях ВСУ.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) отметился прогнозом по поводу объявления всеобщей мобилизации в России.

По его словам, лидер РФ Владимир Путин может пойти на этот шаг осенью 2023 года. Об этом террорист высказался в своем "традиционном" эфире-монологе.

"Мобилизацию, скорее всего, объявят осенью. Просто потому, когда Министерство обороны, которое сейчас отчитывается, что мы набрали 135, кажется, тысяч контрактников, стыдливо признается, что среди этих 135-ти тысяч уже значительная часть выбита в боях. Очень тяжелых боях - кровопролитных не только для противника", - указал он.

Гиркин усомнился, что в этом контексте речь шла вообще о "новых" контрактниках. По его словам, Россия просто перевела в эту категорию своих же "мобиков".

"Это не плюс 135 тысяч: это из имеющегося тысяч 70-80 просто перевели в другую категорию. Не знаю точных цифр, может, и больше", - заявил террорист.

Он указал, что Минобороны РФ своими манипуляциями доведет ситуацию к тому, что на фронте ВСУ превзойдут оккупантов по численности в четыре раза.

Путину намекнули объявить всеобщую мобилизацию в РФ

Напомним, что в мае основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин также заявил, что у Путина нет другого варианта, кроме как объявить всеобщую мобилизацию для россиян.

Пригожин указал, что это событие - неминуемо для РФ и посоветовал диктатору действовать уже сейчас. В комментарии российскому URA бывший повар Путина отметил, что только так армия РФ может рассчитывать добраться до Киева.

Отметим, что Минобороны РФ и руководство России пока что избегают риторики по поводу новой мобилизации и анонсируют, что речь идет о наборе добровольцев. В частности, в апреле СМИ сообщали, что в планах Кремля набрать минимум 400 тысяч "мобиков".

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