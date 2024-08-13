Вооруженные силы РФ не получают достаточно новых солдат, чтобы компенсировать потери на передовой.

Все большая нехватка солдат для войны в Украине побуждает Россию повысить выплаты контрактникам, чтобы избежать повторения непопулярной мобилизации. При этом пока признаков того, что это работает, мало. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в Кремле и Минобороны РФ.

Отмечается, что вооруженные силы РФ не получают достаточно новых солдат, чтобы компенсировать потери на передовой, которые являются самыми высокими с начала вторжения в феврале 2022 года.

"Региональные чиновники сейчас не выполняют в среднем более трети своих квот найма. .... Ситуация может заставить Россию начать новую мобилизацию. Официальные лица могут представить это как мероприятие ротации для отдыха войск на передовой. ... Призыв может начаться уже в конце этого года", - говорится в статье. Видео дня

СМИ указывает, что Россия имеет сотни тысяч военных на линии фронта на востоке и юге Украины, где она сталкивается с растущими потерями, потому что бои в основном находятся в тупике. При этом неспособность до сих пор отразить украинскую атаку и восстановить контроль над своей границей обнаружила нехватку оборонительных резервов.

"В сентябре 2022 года президент Владимир Путин приказал мобилизовать 300 000 резервистов, что вызвало всплеск беспокойства россиян по поводу войны и бегство из страны миллиона человек. Желая избежать повторения этого опыта, Кремль сосредоточился на призывах к патриотизму и предложениях наличности, чтобы попытаться обеспечить 30 000 новых солдат, которые ему нужны ежемесячно только для пополнения рядов", - пишут авторы.

Издание подчеркивает, что это побуждает Кремль резко повысить выплаты со стороны федеральных и региональных органов власти, чтобы убедить больше людей вступать в армию. При этом давление по заполнению квот настолько интенсивное, что богатые регионы заманивают людей в более бедных регионах подписывать с ними контракты, чтобы претендовать на большие бонусы.

По словам одного из собеседников, масштаб российских потерь и неадекватные уровни замены затрудняют поддержку нынешней стратегии "медленной шлифовки достижений в Украине", а о захвате Киева и других городов речь уже не идет, потому что у России нет живой силы.

"Путину нужно около 500 000 человек в течение следующих 12 месяцев, чтобы компенсировать истощение и ротацию своих войск, развернутых в Украине. Текущая российская стратегия вербовки, основанная на выплате зарплаты выше рыночной, будет недостаточной для достижения этого. Вместо этого правительство, скорее всего, переключит свое внимание на призывников", - рассказал экономист Алекс Исаков.

Ситуация в армии РФ - последние новости

Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун рассказал, что выплаты для участников так называемой котртеррористической операции в Курской области для российских солдат в сотни раз меньше, чем на СВО.

При этом, по словам Ягуна, неизвестно, захотят ли принимать участие в боевых действиях в Курской области те российские военные, кто добровольно или по чьему-то приказу должны оказаться там.

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